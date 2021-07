Após empate com lanterna Londrina, Goiás demite Pintado para sequência da Série B

Pintado não é mais técnico do Goiás para a sequência do Campeonato Brasileiro Série B. O treinador não resistiu ao empate sem gols diante do lanterna Londrina, pela 12ª rodada, em partida realizada no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Ele e sua comissão técnica foram demitidos na manhã deste domingo e, com isso, Glauber Ramos assume o cargo interinamente.

Após o jogo, o próprio Pintado reconheceu que o time teve sua 'pior atuação'. Apesar de ter indicado que faria mudanças, inclusive na formação, a diretoria decidiu demiti-lo. Por conta de decisões para montar o time, a relação de Pintado não era boa com os dirigentes, até mesmo com Hailé Pinheiro, presidente do Conselho Deliberativo e nome forte no clube goiano.

Depois de boa passagem na Ferroviária, Pintado chegou ao Goiás para a Série B e comandou o time em 12 partidas. Com cinco vitórias, cinco empates e duas derrotas, deixa o Goiás com 20 pontos na quarta colocação, fechando o G4. Entretanto, pode deixar o seleto grupo caso Vasco ou CRB vençam neste domingo.

Sob comando de Glauber, o Goiás se prepara para enfrentar o Botafogo pela 13ª rodada. A partida será na terça-feira, às 19h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).