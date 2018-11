São Paulo demite Diego Aguirre após empate com o Corinthians

Após a atuação ruim do São Paulo no empate por 1 a 1 com o Corinthians, no sábado, em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro, a diretoria do clube do Morumbi anunciou na noite deste domingo a demissão do técnico Diego Aguirre.

O treinador não vinha conseguindo fazer a equipe engrenar nesta reta final do Brasileirão, no qual o time caiu para a quinta posição, com 58 pontos, nove atrás do líder Palmeiras. Depois de ter lutado diretamente pela ponta da tabela, a equipe agora convive com o risco de não conquistar sequer a vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores.

"O São Paulo Futebol Clube informa que Diego Aguirre deixou, neste domingo, o comando técnico da equipe principal. A decisão pela saída neste momento foi tomada em conjunto, em reunião nesta tarde, a partir da definição entre as partes de que o contrato do treinador não seria renovado ao término da temporada", informou o clube, por meio de nota oficial.

"O clube agradece ao técnico Diego Aguirre, aos auxiliares Juan Verzeri e Raul Enrique Carreras e ao preparador físico Fernando Piñatares pelos serviços prestados, com dedicação e profissionalismo desde o início dos trabalhos em março deste ano, os quais foram fundamentais para que os objetivos projetados até aqui fossem cumpridos", reforçou a nota.

Em seguida, o clube confirmou que o time será dirigido de maneira interina por André Jardine, que faz parte da comissão técnica fixa do São Paulo, nas cinco rodadas restantes do Brasileirão. "Ele já comanda o treino desta segunda-feira, quando a diretoria se pronunciará no CT da Barra Funda, e o elenco iniciará os preparativos para a reta final da competição", encerrou o São Paulo na nota deste domingo.