Após empate com São Paulo, Grêmio treina em Curitiba para jogo da Copa do Brasil

Um dia após empatar por 1 a 1 com o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio já começa a se preparar para o próximo compromisso, o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil com o Atlético Paranaense, quinta-feira, na Arena da Baixada, tanto que treinou nesta terça-feira em Curitiba.

A comissão técnica optou por não retornar a Porto Alegre, viajando para o local do próximo compromisso. O elenco, então, foi dividido em duas partes nessa tarde. Os titulares no duelo com o Morumbi ficaram no hotel, onde realizaram trabalhos de recuperação, com sessões de relaxamento muscular e crioterapia.

A outra parte do elenco foi para uma academia, onde realizou treinamentos sob supervisão do preparador físico Rogério Dias, com trabalhos preventivos e de manutenção de força, seguidos por exercícios cardiovasculares. O elenco do Grêmio voltará a treinar nesta quarta-feira, às 15h30, na Arena da Baixada.

O técnico Renato Gaúcho avaliará a possibilidade de poupar algum titular por causa do desgaste físico pela sequência de jogos. Certo mesmo é que Lucas Barrios, Rafael Thyere e Bruno Rodrigo, todos com problemas físicos, não vão participar do jogo.

O Grêmio venceu o jogo de ida com o Atlético-PR, em casa, e pode perder por até três gols de diferença nesta quinta-feira para avançar às semifinais da Copa do Brasil, torneio em que foi campeão no ano passado.