Após empate com Volta Redonda, Valentim destaca chances de gol do Botafogo

O Botafogo se complicou na Taça Rio ao empatar por 1 a 1 com o Volta Redonda, fora de casa, na penúltima rodada da fase de grupos do segundo turno. Apesar de estar fora da zona de classificação para a próxima fase, o técnico Alberto Valentim optou por olhar os pontos positivos de sua equipe na partida.

"Tivemos 22 chances de gol e 70% de posse de bola. Empatamos o jogo, paciência. Sabemos que precisamos melhorar. Mas é importante também saber que estamos criando muitas chances de gol", comentou o treinador.

O Botafogo ocupa a terceira colocação no Grupo C, com os mesmos dez pontos da Portuguesa, que está em segundo lugar. Na rodada final, o time alvinegro terá o clássico contra o Vasco, domingo, no estádio do Engenhão. A Portuguesa, no mesmo dia, enfrentará o Flamengo, no estádio Luso-Brasileiro.

Valentim descartou um peso extra de importância para a partida. "O Vasco tem um time de qualidade, muito bem montado pelo Zé Ricardo. Tem sido sempre uma decisão. A Taça Rio tem poucos jogos, é sempre assim. Contra o Vasco, não será diferente", disse.

Para o clássico, a boa notícia deve ser o retorno do goleiro Jefferson. O jogador voltou a treinar na última semana, demonstrou estar recuperado de um edema no tornozelo direito, mas ficou de fora da lista de relacionados contra o Volta Redonda. O atleta de 35 anos não entra em campo desde a derrota para o Flamengo por 3 a 1 na semifinal da Taça Guanabara.

"Provavelmente estará à disposição. Ganhamos mais um reforço se realmente se concretizar essa volta do Jefferson", disse e emendou sobre a rodada final. "Não podemos pensar no Flamengo contra a Portuguesa. Temos que pensar exclusivamente no jogo contra o Vasco", finalizou.