Após empate, Corinthians destaca maturidade para lidar com desvantagem

Apesar do empate por 2 a 2 com o Atlético-PR e da chance perdida de somar três pontos em casa, os jogadores do Corinthians preferiram destacar a maturidade da equipe durante a partida deste sábado, em Itaquera. Depois de começar atrás no placar pela primeira vez em 14 rodadas, o líder do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos, conseguiu a virada no início no segundo tempo, mas acabou permitindo o empate em uma bola desviada no zagueiro Balbuena.

"Vejo com bons olhos, mostrou que a equipe teve maturidade. O Atlético-PR veio em proposta de contra-ataque. O jogo estava controlado e numa infelicidade tomamos o gol. Mesmo assim, ainda tivemos mais duas chances. Queríamos a vitória, mas não saímos de cabeça baixa, porque fizemos um bom jogo", disse Fagner após o confronto.

Autor dos dois gols corintianos, Jô, que utilizou a braçadeira de capitão, ainda teve a chance de fazer 3 a 2 no finzinho do jogo, mas acabou parando no goleiro Weverton.

"Eu tentei cavar, mas ele teve a felicidade de tirar. Conseguimos pontuar. Saímos atrás no placar, coisa que não tinha acontecido ainda. Em uma infelicidade, uma bola desviada, aconteceu o empate. A caminhada continua. Claro que queríamos ganhar, mas o campeonato é assim. Sempre de cabeça erguida aprendendo com os erros", disse o atacante, que passou a somar nove gols e divide a artilharia do Brasileirão com Henrique, do Fluminense.

O goleiro campeão olímpico, e ex-jogador do próprio Corinthians, também comentou o lance, que garantiu o empate no Itaquerão. "O importante é poder ajudar, o goleiro está ali para isso. Hoje pude ajudar bem o time. Vale ressaltar o empenho de todo o time. Jogar aqui contra o Corinthians não é fácil. Todo ponto é válido para sair da zona de baixo. É fazer um bom jogo na quinta-feira (contra o Botafogo)", disse Weverton.

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira, quando visita o Avaí, na Ressacada. Para a partida, o técnico Fábio Carille conta com o retorno dos suspensos Guilherme Arana e Rodriguinho. O zagueiro Pablo está com uma lesão na coxa e está fora do confronto.