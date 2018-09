Após empate, Cruzeiro lamenta chances perdidas contra o Inter

Os jogadores do Cruzeiro deixaram o gramado do Mineirão, na noite deste domingo, com o sentimento de que poderiam conquistar os três pontos diante do Internacional, o vice-líder do Campeonato Brasileiro, na partida válida pela 22.ª rodada, que terminou empatada sem gols.

"Dominamos o jogo todo, tivemos mais oportunidades, o Marcelo Lomba foi bem, mas mesmo assim poderíamos ter saído com a vitória", lamentou Fábio, destacando a boa atuação do goleiro do Inter.

Quem também lamentou o tropeço no Mineirão e as chances desperdiças foi Egídio. O lateral-esquerdo, porém, criticou a atuação da arbitragem e lamentou o gol anulado de Raniel no começo do segundo tempo. "Sabemos que o jogo seria difícil. Não é a toa que eles estão na vice-liderança. Criamos oportunidades e infelizmente tivemos um gol mal anulado. Não gosto de falar de arbitragem, mas é difícil", comentou.

Apesar de estar invicto há dois jogos, o Cruzeiro tem apenas uma vitória nas últimas oito rodadas do Brasileirão e é o sétimo colocado, com 31 pontos. Na quarta-feira, o time vai até o Rio enfrentar o Botafogo, no Engenhão, pela 23.ª rodada.