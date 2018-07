Após empate, D'Alessandro admite que pode sair do Inter

SÃO PAULO - A temporada 2013 vai chegando ao fim para o Internacional de forma melancólica. Mais uma vez, a equipe era apontada como uma das favoritas ao título do Campeonato Brasileiro antes da competição, até por conta dos nomes que tem no elenco, mas rendeu menos que o esperado e se viu brigando contra o rebaixamento nas últimas rodadas. O meia D'Alessandro se mostrou cansado destas frequentes decepções e admitiu a possibilidade de deixar o clube no ano que vem.

"Eu tenho contrato até 2015, não é momento de falar sobre isso. Estamos aqui há muitos anos e não podemos deixar cair nosso rendimento. Não podemos deixar um time com a grandeza do Inter passar por um momento assim. Tenho contrato até 2015, só que vou falar com meu empresário, ver o que nós fazemos. Interiormente, não quero mais passar um ano assim. É muito sofrimento", declarou.

Após o empate por 0 a 0 com o Corinthians, no Pacaembu, no último sábado, o meia deu um recado aos dirigentes do Inter e deu a entender que só permanecerá no clube se tiver ao seu lado um time competitivo. "A intenção é ficar. Teremos o estádio novo (o Beira-Rio, que está em reforma), o torcedor em massa. Mas não podemos dar brecha para fazer uma campanha ruim. Temos que aprender para não repetir."