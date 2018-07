Após empate do Flu, Abel Braga critica arbitragem Abel Braga não escondeu a insatisfação na noite de sábado, com o resultado do jogo do Fluminense e com o desempenho do árbitro Grazianni Maciel Rocha, após o empate sem gols com o Duque de Caxias. O treinador foi expulso de campo por ter pedido um escanteio não marcado pelo juiz.