Após empate do Flu, Abel vê Brasileiro ainda indefinido

RIO - O empate por 2 a 2 diante do Grêmio na última quarta-feira, no Engenhão, não foi um resultado lamentado no Fluminense, já que equipe manteve os nove pontos de vantagem para o Atlético-MG no Campeonato Brasileiro. Mesmo com uma certa tranquilidade na liderança, o técnico Abel Braga ainda vê a competição em aberto.

"Foi um grande jogo (contra o Grêmio). Não vou lamentar erros, o resultado não foi nada de anormal. Agora teremos mais um jogo decisivo no domingo, contra o Atlético-MG, e estamos preparados. Vai ser outro grande jogo. Se ganharmos, empatarmos ou perdemos, nada estará decidido", declarou, já projetando o confronto o de domingo diante do time mineiro, no Independência.

Com 69 pontos e um ótimo aproveitamento de 74,2% dos pontos, o Fluminense se aproxima cada vez mais do título. Em caso de vitória sobre o Atlético-MG, a equipe carioca pode abrir 12 pontos de vantagem para o segundo colocado, a seis rodadas para o fim do Brasileirão. Por isso, o resultado diante do Grêmio foi até comemorado por alguns jogadores.

"O resultado foi bom. Claro que poderíamos abrir mais vantagem. Principalmente, pelo que foi o jogo. Mas as duas equipes são muito equilibradas. O resultado foi justo pelo que os times fizeram. Mantivemos a distância contra um adversário direto na briga pelo título. Agora é descansar, pois temos um confronto importante no domingo contra outro adversário direto", comentou o goleiro Diego Cavallieri.