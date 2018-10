Após empate do Flu, Gum revelação preocupação com lesão: 'Senti uma pontada'

O Fluminense não lamentou apenas o empate por 1 a 1 diante do Nacional-URU na noite desta quarta-feira, em partida realizada no Engenhão, pela Copa Sul-Americana. Isso porque o clube carioca pode perder mais um jogador para a sequência da temporada. O zagueiro Gum deixou o gramado com muitas dores após salvar um gol da equipe adversária. Foi dele o gol que abriu o marcador.

"Estou preocupado, chateado. É ruim ter que sair antes do fim. Travei o chute e ele caiu em cima de mim. Não sei direito, foi muito rápido. Mas virou o joelho e o tornozelo. Senti uma pontada nos dois. Tomara que não seja grave", afirmou o defensor, logo após deixar a partida.

O zagueiro irá passar por uma bateria de exames ao longo da semana para saber a real gravidade da lesão. Vale lembrar que o Fluminense já perdeu o atacante Pedro, principal destaque do time, por contusão. Ele voltará aos gramados apenas em 2019.

Com o resultado desta quarta-feira, o Fluminense precisará vencer no Uruguai ou empatar desde que faça dois gols ou mais para selar a classificação. O jogo de volta está marcado para o dia 31 de outubro, às 19h30, no Parque Central.

O Fluminense volta à atenção agora para o Brasileirão, no qual enfrenta o Santos no sábado, às 16h30, na Vila Belmiro. O time carioca é o nono colocado, com 40 pontos.