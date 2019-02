Após empate do São Paulo, Mancini elogia atuação de Tiago Volpi

O técnico Vagner Mancini elogiou a atuação do goleiro Tiago Volpi no empate do São Paulo com o Red Bull Brasil por 0 a 0, neste domingo, pelo Campeonato Paulista. O jogo foi disputado no estádio do Morumbi.

Com um jogador a menos durante quase todo o confronto (Gonzalo Carneiro foi expulso aos 18 minutos do primeiro tempo) e tendo prejudicado o esquema com três zagueiros e a aposta em atletas jovens da base, opção implementada pelo técnico Vagner Mancini, o empate só foi possível devido à boa atuação do goleiro Tiago Volpi. Ele foi responsável por pelo menos cinco defesas decisivas.

"Nessa última semana, muita gente achava que nós deveríamos tirar o Volpi, e ele fez um grande jogo. O melhor, sem dúvida. Fez cinco, seis defesas espetaculares. Foi muito exigido pela falta de um atleta, que foi expulso. Tenho certeza que a decisão tomada de minha parte foi a correta", disse Mancini.

Volpi vinha sendo questionado pela torcida nas últimas semanas em razão de falhas, principalmente na derrota para o Corinthians, no clássico disputado em Itaquera, no fim de semana passado.

"Conhecemos o Volpi, assim como conheço o Jean. Sei que o São Paulo está bem servido de goleiros, mas era necessário que ele fizesse essa boa atuação. Não só para ele e para o clube, mas para o torcedor entender que todas decisões são tomadas pelo bem do São Paulo", completou o treinador.