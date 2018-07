Após empate, Doriva faz mudanças no Vasco para o clássico com o Fluminense O Vasco vai ter mudanças no time para jogo de domingo com o Fluminense, às 18h30, no Engenhão, que receberá o primeiro clássico do Campeonato Carioca. A insatisfação com o empate diante do Barra Mansa na última rodada fez o técnico Doriva testar novas opções durante o treinamento coletivo desta sexta-feira.