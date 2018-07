Após empate, Dorival mantém confiança no Fluminense

RIO - Precisando desesperadamente da vitória, o Fluminense não passou de um empate por 2 a 2 diante do Atlético-MG, no último sábado, mesmo atuando em casa. O resultado deixou a equipe à beira da zona de rebaixamento, com 43 pontos, em 16.º, mas Coritiba, com 42, e Vasco, com 41, ainda atuam neste domingo e podem ultrapassá-la. A uma rodada para o fim do Campeonato Brasileiro, o momento é complicado, mas o técnico Dorival Júnior adota discurso confiante.

"Sempre penso positivamente, nunca negativamente. Ainda acredito no Fluminense, pois temos totais condições e vamos depender, se Deus quiser, de nossas próprias forças. Esta semana será mais uma vez de muito trabalho e, com esse espírito apresentado, coisa boa vai acontecer", declarou.

Dorival se apega na boa atuação do Fluminense, que de fato evoluiu em relação ao péssimo futebol mostrado na derrota para o Santos, domingo passado. Para ele, a equipe se mostrou guerreira diante do Atlético-MG e tem totais condições de vence o Bahia na última rodada, domingo que vem, mesmo fora de casa.

"Para quem viu a equipe no empate com o Atlético-MG, a postura foi completamente diferente do confronto com o Santos. Para nós, que estamos no futebol há um bom tempo, é até difícil explicar o que aconteceu na rodada anterior. Nem os jogadores conseguiram explicar. Desta vez, fomos um time vibrante, guerreiro", comentou.

O próprio treinador sabe, no entanto, que precisará injetar ânimo em seus jogadores, que não esconderam a decepção com o resultado de sábado. "Emocionalmente é natural ficar um pouco abalado pelo que almejávamos não ter acontecido. Mas não podemos abaixar a cabeça. Vamos reequilibrar a equipe e chegar fortes no domingo."