Após empate e vaias na estreia, técnico Vica deixa o Santa Cruz

RECIFE - Como manda a tradição de cair um técnico por rodada, caiu o primeiro profissional do Campeonato Brasileiro da Série B. Na noite deste sábado, após o empate contra o ABC, por 1 a 1, no Estádio do Arruda, Vica entregou o cargo no Santa Cruz. A relação com a torcida e as eliminações dolorosas para o rival Sport no Estadual e na Copa do Nordeste foram determinantes para a sua queda.

Ele fez uma reunião com dirigentes ainda nos vestiários do Arruda, onde acabou entregando o cargo. Após o empate, o Santa Cruz deixou o gramado debaixo de muitas vaias. Vica foi bastante xingado pelos torcedores logo depois do gol de Dênis Marques, desafeto do treinador nos tempos de Santa Cruz e atual centroavante do ABC.

"Depois do jogo falei com os jogadores e com Ataíde (gerente de futebol) e pedi uma reunião com a diretoria. Comuniquei que o meu ciclo estava encerrado. Não foi pelo mau resultado de hoje (sábado). Mesmo com a vitória era uma posição que eu já tinha tomado", afirmou o treinador em sua despedida.

Com passagens de destaque por diversos clubes do Nordeste, Vica assumiu o Santa Cruz no ano passado, com a missão de recolocar o time pernambucano na Série B do Brasileiro. Mesmo tendo assumido com a Série C em andamento, ele cumpriu o objetivo e ainda levou o Santa ao título da terceira divisão. Mas ficou fora da luta pela tetracampeonato estadual, que está na disputa entre os rivais Sport e Náutico.

Em quase um ano na frente dos pernambucanos foram 40 jogos, com 21 vitórias, oito empates e 11 derrotas. Nesta temporada, acabou eliminado nas semifinais da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano para o Sport.