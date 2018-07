Após empate, Eduardo Hungaro afirma que Botafogo merecia vencer

RIO - O técnico Eduardo Hungaro deixou o Maracanã na noite desta quinta-feira insatisfeito com o que considerou um resultado injusto para o Botafogo, que não conseguiu passar de um empate por 1 a 1 com o Volta Redonda, pela nona rodada do Campeonato Carioca. O treinador acredita que seu time merecia melhor sorte por ter controlado a partida, cujo placar deixou os alvinegros apenas na oitava posição do torneio estadual, com 12 pontos ganhos.

"O Botafogo teve domínio do jogo, teve mais presença no campo do Volta Redonda, criou oportunidades. O que aconteceu é que essa equipe (Botafogo) é uma equipe que não dá tantos contra-ataques. E hoje falhamos em um dos aspecto do jogo que normalmente a gente não erra. Hoje (quinta) apareceram oportunidades do adversário que muitos veem como domínio, mas que saíram de erros nossos quando estávamos manobrando na nossa defesa", ressaltou o comandante.

No duelo desta quinta, o treinador optou por escalar jogadores titulares, fato que tornou o resultado ainda mais decepcionante. E, como o time prioriza a sua participação na Copa Libertadores, Hungaro adiantou que deverá utilizar reservas no clássico deste domingo, contra o Fluminense, no Maracanã, pela décima rodada do Campeonato Carioca. O treinador pretende poupar a equipe visando o duelo de quarta-feira, contra o Unión Española, no Chile, pelo torneio continental.

"A tendência é usarmos os reservas, e o planejamento vem sendo cumprido. O Botafogo não joga uma Libertadores há 17 anos e está fazendo o mesmo que outros times brasileiros que disputam a competição. Ontem (quarta-feira), por exemplo, o Flamengo jogou com reservas e venceu. Calhou de o próximo jogo ser um clássico, mas no dia seguinte temos uma viagem para o Chile. Vamos esperar a recuperação dos atletas, e depois disso confirmamos se enfrentamos o Fluminense com esta equipe ou com aquela que disputou a maioria dos jogos do estadual", avisou o comandante.