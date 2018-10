Após empate em casa, Diego Aguirre estuda novas mudanças no São Paulo

Com o São Paulo em queda livre no Campeonato Brasileiro, o técnico Diego Aguirre estuda fazer novas mudanças na equipe. O time não vence há seis jogos e, além de ficar mais distante da briga pelo título, corre risco de perder a vaga direta na Libertadores de 2019. O líder Palmeiras tem nove pontos de vantagem na ponta da tabela (62 a 53).

"É uma possibilidade. No momento, temos de voltar ao nível que o time teve, e acho que precisamos da vitória. Temos de continuar, acreditar em nossa força", disse Aguirre após o empate por 0 a 0 com o Atlético-PR, sábado, no Morumbi.

Depois de barrar o goleiro Sidão (Jean é o novo titular), o treinador sacou Jucilei e Nenê da equipe. Para o jogo de sexta-feira, quando enfrenta o Vitória, às 19h30, no Barradão, em Salvador, é possível que o uruguaio faça novas alterações no time.

Passadas 30 rodadas, Aguirre ainda não repetiu a escalação de uma partida para outra do Brasileiro. Uma das possibilidades é que Nenê recupere a sua vaga entre os titulares. No sábado, diante do Atlético-PR, o time só melhorou de produção depois que o meia deixou o banco e passou a organizar as jogadas de ataque.

"Temos de buscar alternativas, variantes. O time vem tendo dificuldades. Temos de encontrar alguma solução. É normal buscar diferentes opções", disse o treinador.

Aguirre admite que a ausência de Everton (machucado) tem afetado o rendimento da equipe. Sem o atacante, o São Paulo perdeu poder de fogo e está com dificuldades para superar os adversários. “Estou buscando alternativas, faz muitos jogos que o Everton está fora. Sabemos que é um jogador muito importante, estamos buscando variantes. O Reinaldo pode ajudar, como outros, mas lamentavelmente temos uma caída de performance, rendimento de time”, disse.

Nas últimas nove partidas, o São Paulo somou apenas uma vitória. Se o time voltar a tropeçar diante do Vitória, pode cair para a quinta colocação já na próxima rodada. O Grêmio tem um ponto a menos.