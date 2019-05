Após empate em casa, Vasco se reapresenta com jogo-treino de reservas

Após o decepcionante empate com o Avaí, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco se reapresentou nesta terça-feira no CT do Almirante. Se os titulares fizeram apenas trabalho leve, os reservas foram a campo para um jogo-treino contra a equipe sub-20, sob a supervisão do técnico Vanderlei Luxemburgo.

O grupo vascaíno se reapresentou após o empate por 1 a 1 com o time catarinense, em São Januário. Ainda em busca da primeira vitória no Brasileirão, a equipe carioca saiu na frente, mas cedeu o empate nos acréscimos, gerando irritação nas arquibancadas. Para piorar, era a estreia de Luxemburgo na beira do gramado.

Em dificuldades neste início de campeonato, os titulares fizeram treino regenerativo. Mas Luxemburgo não perdeu tempo. Observou de perto os reservas em ação, de olho nas próximas partidas do time.

Ele iniciou o jogo-treino com Alexander; Cláudio Winck, Luiz Gustavo, Miranda, Danilo, Marcos Jr, Raul, Fellipe Bastos, Valdivia, Yan Sasse e Jairinho. Sem convencer, os reservas ficaram aquém do esperado e só empataram por 1 a 1 com a equipe sub-20. Valdivia e Pedro balançaram as redes na atividade.

Ao longo do jogo-treino, Luxemburgo evitou mudar drasticamente a estrutura da equipe reserva, mas promoveu testes no time. O grupo vascaíno volta aos treinos nesta quarta para atividade em dois turnos, em preparação para a partida contra o Fortaleza, no próximo domingo, no Castelão, pela sexta rodada do Brasileirão.

Para Yago Pikachu, será a oportunidade para o Vasco iniciar sua reação na competição e deixar a lanterna da tabela. "Realmente estamos passando por um momento delicado, mas precisamos superar tudo e voltar a vencer. Só vencendo que a gente irá mudar tudo isso que estamos passando. Queremos sair o quanto antes dessa zona desconfortável", prega o meia-atacante.

Para tanto, ele aposta nesta semana de trabalhos para fazer os devidos ajustes na equipe. "Teremos a semana de trabalho pois jogaremos apenas no domingo, e iremos procurar corrigir o que fizemos de errado contra o Avaí. Precisamos voltar a ganhar, conquistar nossa primeira vitória, os primeiros três pontos. Isso é fundamental para ganharmos confiança e adquirirmos uma tranquilidade maior no trabalho", afirma Pikachu.