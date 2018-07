Após empate, Enderson faz avaliação positiva da estreia no Fluminense Estreante no comando do Fluminense, o técnico Enderson Moreira ficou satisfeito com o desempenho da equipe no empate por 0 a 0 com o Corinthians, domingo, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador destacou, especialmente, a boa atuação do meio-de-campo, formado por Edson, Jean, Gerson e Wagner, e também as dificuldades impostas pelo oponente.