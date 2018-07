Após empate, Fluminense volta a treinar de olho em reabilitação

O Fluminense retomou os treinos nesta quarta-feira, no CT Pedro Antônio, na zona oeste do Rio, com vistas ao duelo contra o Palmeiras, neste sábado, às 16 horas, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco voltou às atividades menos de 24 horas depois de empatar com o Atlético Paranaense por 1 a 1, no estádio do Maracanã.

Os jogadores foram divididos em dois grupos. Os atletas que iniciaram a partida contra o Atlético Paranaense se limitaram às atividades regenerativas. O restante do grupo foi avaliado pela comissão técnica em um treino coletivo.

O zagueiro Reginaldo, autor do gol contra os paranaenses, valorizou a chance que recebeu do técnico Abel Braga - que o escalou pela segunda vez seguida como titular - e projetou um duelo difícil contra o time alviverde paulista, mas ressaltou a confiança em voltar de São Paulo com uma vitória.

"Agradeço a Deus pelas oportunidades que ele vem me dando, por ter jogado minha segunda partida como titular pelo clube. Temos três dias para estudar uma equipe muito qualificada, que é o Palmeiras. Tenho certeza que o professor Abel vai montar a equipe certa e fará o que for preciso para nos informar (sobre o adversário). Assim, se Deus quiser, voltaremos de São Paulo com os três pontos", projetou o defensor.