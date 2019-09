Após empate heroico em Itaquera, Ceará joga para voltar a vencer no Brasileirão

Apesar de estar vivendo um jejum de quatro jogos sem vitória no Brasileirão, o Ceará mostrou poder de reação ao buscar um empate por 2 a 2 com o Corinthians, nos acréscimos, em Itaquera, em seu último compromisso pela competição. Mais otimista após o ato heroico, o time comandado por Enderson Moreira buscará o reencontro com a vitória em duelo contra o Botafogo, no Castelão, a partir das 21 horas deste sábado, no encerramento do primeiro turno.

Antes do empate em São Paulo, o Ceará vinha de três derrotas seguidas. Ainda assim, não voltou a se preocupar de vez com o rebaixamento, já que está em 12.º lugar, com 21 pontos, a seis da degola. Mas queimou gordura. Uma vitória sobre o Botafogo, décimo colocado, com 26 pontos, pode reaproximar a equipe de uma potencial briga pelo G6 (zona de classificação à Copa Libertadores).

"A equipe do Botafogo é uma das principais no sentido de posse de bola, gosta de jogar com a bola no pé. É uma equipe extremamente eficiente e cria boas situações para finalizar. Temos tentado buscar o resultado em qualquer situação", avaliou Enderson Moreira.

Satisfeito com o que viu no segundo tempo contra o Corinthians, o treinador fará apenas uma mudança no time. Autor do gol olímpico que decretou o empate nos minutos finais, o atacante Leandro Carvalho ganhará uma vaga no time titular no lugar de Lima.