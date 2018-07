Após empate, Heynckes diz estar satisfeito com Bayern

"Estou muito satisfeito, apesar do empate por 1 a 1. Nós ditamos o ritmo do jogo durante os 90 minutos, e especialmente no segundo tempo", disse. "O Borussia não criou uma única chance, mas não foi fácil hoje contra um adversário muito defensivo. No entanto, com base no segundo tempo, uma vitória teria sido merecida", disse.

Para ele, a excelente atuação do goleiro Marc André ter Stegen, do Borussia Mönchengladbach, impediu o triunfo do Bayern. "Ter Stegen foi o melhor jogador da partida. Ele fez defesas impressionantes. Tivemos muitas chances, mas não conseguimos fazê-las. A defesa não lhes deu nada. Eu não tenho nenhuma crítica a minha equipe", comentou.

Mesmo com o empate em casa, o Bayern encerrou o primeiro turno do Campeonato Alemão com uma campanha irrepreensível. A equipe somou 42 pontos em 17 rodadas, com 13 vitórias e apenas uma derrota.