Após empate, Joel reclama de acréscimos no 2º tempo

"Quando o goleiro deles ficou lá no chão cronometrei menos dois minutos. No segundo tempo, eu contei até três em relação ao número de vezes que caíram e depois parei. Aquilo ali é traçado. Isso a gente já conhece, é de equipe que não quer jogar e quer passar o tempo. Quatro minutos? Pelo amor de Deus, né? Tem que dar é o acréscimo certo", reclamou.

As críticas do técnico se resumiram aos acréscimos porque Joel evitou comentar o gol irregular anotado por Fábio Santos, aos 14 minutos do primeiro tempo. No lance, o atacante do Oeste acertou belo chute de longe. A bola carimbou o travessão, pingou na linha e saiu. No entanto, o árbitro Paulo Henrique Schleich Vollkopf anotou o gol.

"O jogo estava equilibrado, e nós estávamos forçando mais o ataque. Aí o atacante achou um chute bonito. Se entrou ou não, eu não sei", declarou Joel, que culpou o gol pela postura do rival em retardar o jogo. "Quando sai um desses você tem que se esforçar mais ainda para tirar a diferença."

Joel também desprezou o pênalti duvidoso que gerou o gol vascaíno, em mais um momento polêmico da arbitragem na partida. Thalles caiu na área aos 34 minutos do segundo tempo e Douglas converteu a cobrança, assegurando o empate que manteve o time carioca no G4 da tabela, com 40 pontos - o líder é o Avaí, com 44.