Após empate, Luccas Claro analisa momento do Fluminense: 'Um ponto pode ajudar'

Sob forte calor no estádio do Maracanã e recheado de desfalques por conta da covid-19, o Fluminense recebeu o Red Bull Bragantino e ficou no empate sem gols, na noite desta segunda-feira, pela 23.ª rodada do Brasileirão. Após o duelo, o zagueiro Luccas Claro faz uma análise do resultado e elogiou a atuação dos jovens jogadores que tiveram as primeiras chances entre os profissionais.

"Como em todos os jogos, nós entramos para vencer. Tivemos um pouco de dificuldade, com vários jogadores novos jogando. Claro que falta um pouquinho de ritmo, mas a postura dos meninos foi muito boa, eles fizeram um grande jogo. O jogo ficou muito travado, mas não foi por isso que empatamos. Eles dificultaram na marcação, e defensivamente nós suportamos bem. Eles também tiveram um bom volume de jogo", disse o defensor, que ainda completou.

Leia Também Fluminense só empata com o Bragantino em casa e perde chance de entrar no G-4

"Como sempre falamos, temos que entrar para vencer. Mas no Brasileiro temos sempre que estar somando. Saímos cabisbaixos, mas somamos um pontinho que pode ajudar muito lá no final".

Ainda no intervalo do duelo, o experiente meia Nenê havia dado algumas dicas de como superar a forte marcação defensiva do Bragantino, porém, não houve efeito e o duelo terminou mesmo empatado sem gols.

"A gente tem que sair da primeira pressão e ter coragem de passar primeira linha deles, que pressionam bem. Precisamos ter mais tranquilidade na bola, não perder muito rápido. Na frente, precisamos de mais capricho no passe. Temos que sofrer menos e ficar mais no campo deles".

Com o resultado, o Fluminense perdeu a chance de entrar no G4 e ainda caiu para oitava colocação, com 36 pontos. A equipe volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Athletico, às 19 horas, mais uma vez no Maracanã.