Após empate, Luxemburgo vê Grêmio 'no caminho certo'

"Temos só que lamentar o resultado, porque hoje (domingo) fomos em busca da vitória. O Fluminense também ganhou, mas uma vitória faria a gente avançar bastante em relação à Libertadores e à segunda posição. Mas estamos no caminho certo. Temos a lamentar, mas estamos no caminho certo", declarou.

Luxemburgo lamentou ainda mais o resultado pela forma como aconteceu o gol de empate. Aos 45 minutos do segundo tempo, o Grêmio tinha a bola dominada no ataque com Rondinelly, mas o meia foi desarmado por Lucas. No contra-ataque, Bruno Mendes acertou um belo chute de fora da área e marcou.

"Nós jogamos bem, no segundo tempo tentei abrir pelo lado do campo, puxar com a velocidade. Tivemos duas ou três chances de matar o jogo e não o fizemos. O lance do gol deles sai de um momento nosso no ataque, que eles roubam a bola", lembrou o técnico gremista.

Mesmo avaliando que o Grêmio foi melhor na partida, Luxemburgo evitou falar em injustiça. "Não existe resultado justo ou injusto, é o que se apresenta. Jogamos contra um adversário que tinha a proposta de jogo de ficar atrás da linha do meio de campo".