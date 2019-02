Após empate, Marquinhos Gabriel se diz satisfeito com estreia no Cruzeiro

O empate por 2 a 2 com o Boa, na noite desta quinta-feira, em Varginha (MG), não foi o resultado que esperavam os torcedores do Cruzeiro. O jogo, no entanto, serviu para que muitos deles criassem uma boa impressão sobre o meia-atacante Marquinhos Gabriel, ex-Corinthians, estreante da noite.

O reforço não fez uma partida excepcional e sequer balançou a rede ou deu alguma assistência, mas teve bons momentos na partida. Deu caneta, participou de boas trocas de passes e deu velocidade ao time.

Na avaliação do próprio Marquinhos, foi uma estreia positiva. "Eu acho que para um primeiro jogo está de bom tamanho. Lógico que sempre dá para melhorar, mas para um primeiro jogo a gente se saiu bem, principalmente no primeiro tempo. Conseguimos fazer 2 a 1, depois eu saí. De uma forma geral, acho que a gente fez um bom jogo", afirmou na saída do gramado.

Sobre a possibilidade de assumir uma vaga definitiva no time titular, o meia foi cauteloso. "É sempre importante estar com um grupo bem qualificado agora, então fica a critério dele avaliar tudo que a gente faz em campo para ele decidir a equipe titular", disse.

Marquinhos tem chances de voltar a campo já neste domingo, quando o Cruzeiro visita o Villa Nova no Castor Cifuentes, a partir das 17 horas, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Com oito pontos, o Cruzeiro é vice-líder, dois pontos atrás do América e um na frente do Atlético.