Após empate no fim, Oswaldo exalta banco do Botafogo O Botafogo conseguiu o empate com o Grêmio nos últimos minutos e, com o 1 a 1 do último domingo, voltou para o Rio de Janeiro com um ponto a mais no Campeonato Brasileiro. O gol que selou o resultado foi marcado pelo atacante Bruno Mendes, que deixou o banco de reservas para salvar a equipe carioca. De acordo com o técnico Oswaldo de Oliveira, isto mostrou a força do seu elenco.