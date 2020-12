Após empate no primeiro jogo, Santos recebe o Grêmio por vaga na semi da Libertadores

Santos e Grêmio entram em campo nesta quarta-feira valendo a manutenção do sonho de faturar a Copa Libertadores. As duas equipes empataram em 1 a 1 no jogo de ida e agora se enfrentam na Vila Belmiro para definir quem fica com uma das vagas nas semifinais da competição continental. O pontapé inicial será dado às 19h15.

Com a igualdade no duelo em Porto Alegre, quem vencer a partida fica com a vaga, independentemente do resultado. Em caso de novo empate por 1 a 1, a decisão seguirá para os pênaltis. Se terminar 0 a 0, o Santos avança de fase por ter marcado um gol fora de casa. Em caso de igualdades com dois ou mais gols, quem fica com a vaga é o Grêmio. O time que se classificar pegará o vencedor da série entre Racing e Boca Juniors.

Ao lado do próprio Grêmio e do São Paulo, o Santos é o brasileiro que mais vezes conquistou a Libertadores, com três títulos: em 1962, 1963 e 2011. Em caso de triunfo, será a nona vez que o time da Vila Belmiro fica entre os quatro melhores clubes do continente. Se avançar, será a primeira vez nos últimos oito anos que o time chega à semifinal. Em 2012, foi eliminado para o Corinthians, que se tornou campeão posteriormente.

Esta é a primeira vez em 13 anos que Grêmio e Santos medem forças pela Libertadores. Além de apostar na sua tradição no torneio, o clube paulista também leva em consideração a vantagem que tem sobre o rival gaúcho em torneios mata-mata. Historicamente, as equipes se encontraram oito vezes, com cinco classificações santistas e três gremistas.

O último jogo entre os adversários na Vila Belmiro foi neste ano, em 11 de outubro, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marinho marcou os dois gols alvinegros contra a sua ex-equipe, enquanto Diego Souza descontou para os gaúchos.

O Santos vem para o duelo com o Grêmio após uma derrota por 4 a 1 para o Flamengo no Brasileirão. Mas, para o técnico Cuca, o largo revés não tem impacto na confiança da equipe para o compromisso pelo torneio continental, pois os titulares não atuaram. "Seria uma influência grande se eu tivesse trazido o time titular e perdido de 4 a 1. É um risco que nós corremos."

"Nós temos uma equipe, um grupo de jogadores. Uma parte veio para a batalha de hoje, guardando a outra parte para a batalha de quarta, onde nós nos unificamos. Faz parte da estratégia", disse o treinador após o jogo no Maracanã.

Com as ausência de Soteldo, Diego Pituca e Vinicius Balieiro, Cuca ainda não decidiu se administrar o 0 a 0 é o melhor a ser feito ou se vai colocar o time no ataque. Segundo ele, a estratégia se dará pela escolha dos jogadores, apesar de o elenco ser enxuto e não dispor de muitas opções.

Pelo lado do Grêmio, que poupou seus titulares no empate em 0 a 0 com o Goiás neste fim de semana, a ideia é se preparar até mesmo para as últimas consequências. Por isso, o técnico Renato Gaúcho projetou sua equipe e colocou os jogadores para treinarem batidas de pênaltis na última atividade antes do duelo decisivo. Além de jogadas em movimento, o comandante também se preocupou bastante com os lances de bola parada.

Ainda sem esboçar uma equipe titular, Renato Gaúcho pode tentar surpreender o Santos com a entrada de César Pinares na meia direita, de acordo com os últimos treinos do Grêmio. Outra possível mudança envolve o zagueiro Kannemann, que ficou um mês afastado e pode dar lugar a David Braz, que tem tido bastante espaço e pode aparecer para atuar contra seu ex-time ao lado de Pedro Geromel.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X GRÊMIO

SANTOS - John Victor; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Jobson; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga. Técnico: Cuca.

GRÊMIO - Vanderlei; Victor Ferraz, Pedro Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Darlan, Luiz Fernando, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Wilmar Roldán (Colômbia).

HORÁRIO - 19h15.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).