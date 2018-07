Após empate no Rio de Janeiro, Vitória vai para cima do Goiás

SALVADOR - O empate com o Botafogo por 1 a 1, em Macaé (RJ), no fim de semana, na estreia do treinador Jorginho no comando da equipe, parece ter devolvido a confiança ao elenco do Vitória.

Apesar de o time estar apenas na 15.ª posição do Campeonato Brasileiro, com 6 pontos em sete rodadas, os jogadores falam em vencer a surpresa da competição até agora, o Goiás, em pleno estádio Serra Dourada, em Goiânia, nesta quarta-feira, às 21 horas.

Com 14 pontos, a equipe goiana é a terceira na tabela de classificação. "Respeitamos o Goiás, mas pela partida que fizemos contra o Botafogo, temos condições de chegar lá, jogar bem e voltar com os três pontos", avaliou o zagueiro Alemão.

"Vai ser um jogo difícil, mas precisamos da vitória e vamos lutar muito por ela", completou o lateral-direito Ayrton. O técnico Jorginho não divulgou a equipe que deve começar a partida, mas ela não deve sofrer muitas alterações na comparação com a que empatou com o Botafogo.

A única mudança prevista é a saída do atacante Marquinhos, que não renovou contrato com o clube. O treinador ainda avalia se escala o atacante Willie ou o centroavante Souza no lugar.