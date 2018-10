Após empate no Rio, Diego Aguirre diz que campeão só deverá sair na rodada final

No que depender da previsão do técnico Diego Aguirre, o torcedor do São Paulo terá momentos de tensão e ansiedade até a última rodada do Brasileirão. Com o equilíbrio ocorrido atualmente na luta pela liderança, o treinador uruguaio acredita que o título será definido no final. Após a conclusão dos jogos envolvendo os candidatos ao título nesta 27ª rodada, quatro pontos separam os cinco primeiros colocados.

"Imagino que essa briga vai até a última rodada. Temos muitos times fortes brigando. Sinto que não vai ter muita diferença de pontos, que vai ser uma decisão que ficará para o final", previu o treinador, em entrevista coletiva concedida após o empate por 2 a 2 com o Botafogo, neste domingo, no Engenhão.

Sobre a atuação de sua equipe no confronto disputado no Rio, o Diego Aguirre disse ter gostado apenas do que viu no segundo tempo. "Foi um jogo muito disputado. Difícil. No primeiro tempo sofremos dois gols. Cometemos alguns erros. Depois, no segundo tempo, gostei do São Paulo. Fomos atrás do empate e ficamos muito perto da vitória", reforçou.

Depois das partidas disputadas neste domingo, o São Paulo caiu para a terceira posição do Brasileirão, com 52 pontos, um atrás do líder Palmeiras e do vice-líder Internacional. O Grêmio, com 50 pontos, é o quarto colocado, enquanto o Flamengo vem logo atrás, em quinto, com 49.