Após empate no Sul, Sampaoli evita fazer projeções no Santos

Depois do encerramento da sequência positiva de três vitórias no Campeonato Brasileiro com o empate sem gols contra o Internacional neste domingo, o Santos, garante o técnico Jorge Sampaoli, irá voltar a ter um desempenho favorável e engatar uma nova leva de bons resultados.

O treinador argentino considera que a campanha do líder Flamengo destoa das demais equipes, inclusive do Santos, lembrou do período ruim que seu time passou recentemente e disse que a ideia é conquistar a pontuação máxima possível sem pensar, ainda, no desfecho do campeonato.

"Vencemos Vasco, Palmeiras, empatamos com o Inter, agora temos Ceará, Corinthians e Atlético-MG. Toda partida tem um sacrifício. Todos estão preparados para competir. Temos de respeitar os adversários. Flamengo está tendo um rendimento superlativo. Eles se preparam para este tipo de coisa também", avaliou Sampaoli.

"Vamos ver pelo que brigar em novembro. Tivemos um período ruim, vimos abrirem vantagem. Agora estamos tentando retomar pouco a pouco e seguir buscando", acrescentou o treinador.

Com o empate no Sul, o Santos soma 48 pontos e voltou a ocupar a terceira posição porque o Palmeiras, com o triunfo sobre o Botafogo, retomou o segundo posto, com dois pontos a mais. A diferença para o líder Flamengo aumentou para dez pontos.

O elenco do Santos se reapresenta na manhã desta segunda, no CT Rei Pelé. O treinamento terá apenas reservas em campo. Os titulares farão um trabalho regenerativo.

Haverá outras duas atividades antes do próximo duelo com o Ceará, marcado para quinta-feira, às 19h15, na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Brasileiro.