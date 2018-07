Após empate, Oswaldo pede 'melhor colocação possível' ao Flamengo O Flamengo mais uma vez decepcionou seu torcedor. Em Brasília, não atuou bem e ficou somente no empate por 1 a 1 com a Ponte Preta, resultado que o tirou matematicamente da briga por uma vaga na Libertadores. Agora, é lutar pela "melhor colocação possível" nas últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro, como explicou Oswaldo de Oliveira.