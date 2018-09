Após empate, Palmeiras projeta continuidade da maratona de jogos como visitante

O empate por 1 a 1 com o Bahia, em Salvador, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi só o início da sequência de jogos que o Palmeiras fará como visitante. O contato com a torcida palmeirense só acontecerá novamente no dia 30 deste mês, domingo, 11h, no jogo contra o Cruzeiro, no Pacaembu, pelo Brasileirão.

Nesta terça-feira, após os treinamentos no período da tarde, o time viaja para Santiago, no Chile, onde na quinta-feira encara o Colo-Colo, na primeira partida pelas quartas de final da Copa Libertadores. Na volta ao Brasil, o time segue direto para Recife, onde no domingo, às 18 horas, encara o Sport, pelo Campeonato Brasileiro.

Da capital de Pernambuco, o Palmeiras segue viagem para Belo Horizonte, onde no dia 26, uma quarta-feira, joga contra o Cruzeiro pelo confronto de volta das semifinais da Copa do Brasil. Na primeira partida, no Allianz Parque, o time de Scolari foi derrotado por 1 a 0.

"A gente tem que levar a raça para o Chile. Vai ser um jogo muito difícil. Sairemos na terça-feira e só voltaremos para casa em dez dias. A gente espera voltar feliz", disse o atacante Dudu.