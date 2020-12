Após empate, Palmeiras treina com retorno de Marcos Rocha, recuperado da covid-19

Após empatar em 1 a 1 com o Libertad, no Paraguai, pelas quartas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras voltou a treinar em São Paulo na manhã desta quarta-feira, na Academia de Futebol, e teve como destaque a volta do lateral-direito Marcos Rocha.

O atleta estava afastado do elenco por ter contraído a covid-19 e retornou aos treinamentos após cumprir quarentena, fazendo musculação e sessões de corrida. Os titulares na noite desta terça-feira realizaram trabalhos regenerativos.

O zagueiro Emerson Santos, o meia Lucas Lima e os atacantes Gabriel Silva, Breno Lopes e Willian, que entraram no decorrer da partida em Assunção, foram a campo e treinaram com o restante do elenco.

A primeira atividade foi física. A segunda foi um trabalho técnico: divididos em dois times, os jogadores disputaram quem trocava passes de cabeça mais rápido e depois competiram uma espécie de "jogo de velha" no campo utilizando coletes.

Na sequência, foi treinada movimentação técnica de cinco contra cinco em dimensões reduzidas e com goleiros nas balizas. No fim, os zagueiros e laterais aprimoraram lançamentos e inversões de jogo, enquanto os atacantes praticaram finalizações.

Em recuperação de lesão sofrida na coxa esquerda, o centroavante Luiz Adriano cumpriu seu cronograma na parte interna e depois complementou o dia no campo com sessões de corrida, além de exercícios com fisioterapeutas e preparadores físicos.

O atacante se machucou no dia 21 de novembro e trabalha para retornar na segunda quinzena de dezembro. Ele perdeu os últimos cinco jogos do Palmeiras graças à contusão, ocorrida na derrota para o Goiás.

Luiz Adriano deve seguir fora contra o Bahia, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, e contra o Libertad, na terça que vem, no jogo de volta da Libertadores. O Palmeiras treina nesta quinta, às 16h. O confronto diante do adversário baiano acontece às 19h, no Allianz Parque, pela 25ª rodada do torneio nacional. O clube paulista é o atual sétimo colocado da competição, com 38 pontos.