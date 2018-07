'Não existem mais desculpas', diz Pratto após empate

O atacante Lucas Pratto afirmou que não existem mais desculpas após o empate por 2 a 2 diante do Atlético-GO, nesta quinta-feira, resultado que deixou o São Paulo na zona de rebaixamento pela terceira rodada seguida.

“Não tem mais explicação. Troca o treinador, ele fala o que temos de fazer em campo, a gente faz um esforço grande para marcar os gols e, dois minutos depois, toma os gols. Como falei na semana passada, não é questão de quem está no comando, não é questão da bagunça de quem vai e quem vem, não é questão do calendário. Sempre encontramos desculpas nos outros e não em nós”, disse o autor do primeiro do gol do São Paulo.

Pratto não marcava havia sete jogos. O tento só foi confirmado pelo árbitro depois de rever o lance a pedido do próprio atacante. Embora, ele tenha feito o gol, aproveitando o rebote do travessão, o árbitro deu o gol para Petros. No final do jogo, a arbitragem confirmou seu 11º gol pelo São Paulo.

Para o argentino, os jogadores têm uma parcela de 70% de responsabilidade na situação da equipe, que não vence há oito roddas. Domingo, o São Paulo vai enfrentar a Chapecoense, outra equipe que briga na parte inferior da tabela. “Confio na capacidade dos jogadores. Mas temos de tentar não cometer os erros que estamos cometendo. Algumas coisas atrapalham: a insegurança, a desconfiança. Agora, no domingo, vamos enfrentar um rival que está em baixa também e vamos em busca da vitória”, destacou o atacante, que traçou uma meta para o clube, apesar do tropeço desta quinta-feira.

“Meta é o 12º lugar no fim do turno. Mas é lógico que, se me perguntar, quero somar todos os pontos possíveis”, disse Pratto.