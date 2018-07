Após empate, Rogério Ceni evita falar em 'caça' ao Cruzeiro

O objetivo do São Paulo diante do Figueirense era vencer para se manter próximo do líder Cruzeiro e o empate por 1 a 1, obtido neste domingo, em Florianópolis, faz com que a equipe fique nove pontos de distância do primeiro colocado (42 a 33) do Campeonato Brasileiro. Para o goleiro Rogério Ceni, o momento não é de se falar em disputa com a equipe mineira na luta pelo título nacional.

"É difícil falar do Cruzeiro neste momento. Nossa realidade é tentar ficar o mais alto possível na tabela, pois temos um confronto contra eles ainda, no segundo turno, e podemos nos aproximar se ganharmos em casa. Caso não consigamos fazer o resultado contra eles, é porque não temos condições de brigar pelo título", analisou o goleiro tricolor, autor do gol de empate em Florianópolis.

O São Paulo volta a campo no Campeonato Brasileiro no próximo domingo, para enfrentar o Sport, às 16h, no Morumbi. Antes, o time tenta se classificar na Copa Sul-Americana diante do Criciúma, quinta-feira, às 20 horas, no Morumbi. No primeiro jogo, o time tricolor perdeu por 2 a 1, em Santa Catarina.