Após empate sem gols no Rio, Sassá critica vaidade dos jogadores do Botafogo

O empate sem gols do Botafogo com o Coritiba, neste sábado, no estádio Luso Brasileiro, no Rio, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro, não foi bem digerido no clube carioca, que viu acabar uma sequência de cinco vitórias na competição. Teve jogador que ficou na bronca com os companheiros, por causa da falta de coletividade.

"Está faltando a gente procurar o companheiro mais bem colocado. Estávamos bem no jogo, criando chances. É só caprichar no passe e parar de vaidade", disse o atacante Sassá, em entrevista ainda no gramado após a partida.

Mais calmo, Neilton ficou satisfeito com o desempenho do Botafogo neste sábado. "Hoje, infelizmente, a bola não entrou. Tem que manter a cabeça erguida e sair daqui satisfeito. Jogamos bem, podemos dormir tranquilos. Pena que a vitória não veio. Temos que ficar satisfeitos com esse ponto, mas queríamos mesmo ganhar, ainda mais pelo que fizemos aqui", avaliou.

Na próxima rodada, o Botafogo terá pela frente o clássico contra o Flamengo, no estádio do Maracanã, no Rio. O time alvinegro está em quinto lugar no Brasileirão, com 54 pontos.