Após empate, Silas acha que Grêmio merecia a vitória O Grêmio chegou a estar em desvantagem na noite deste sábado, mas conseguiu o empate por 1 a 1 com o Flamengo no Maracanã, conquistando um ponto importante fora de casa. O resultado, porém, ainda poderia ter sido melhor na visão do técnico Silas. Segundo o comandante gremista, o time chegou a merecer a vitória pelo que fez no segundo tempo.