Após empates em amistosos, Tchê Tchê pede paciência à torcida do Palmeiras

O Palmeiras, atual campeão brasileiro, ainda não conseguiu vencer nesta temporada. Foram dois empates nos amistosos realizados, o último deles no domingo com a Ponte Preta por 1 a 1. Nesta segunda-feira, o volante Tchê Tchê afirmou que será necessário o torcedor ter paciência com a adaptação ao novo treinador e ao início de temporada para que em breve a equipe possa render mais.

"É o início de trabalho. Tem algumas coisas novas que a gente está pegando ainda. A gente criou bastante contra a Ponte Preta, mas não conseguimos concluir em gols. É cedo para pensar ainda se vamos ganhar por grande vantagem. Temos que procurar nos adaptar", disse o jogador em entrevista coletiva. O Palmeiras chegou a fazer 1 a 0, com o atacante paraguaio Lucas Barrios, mas permitiu o empate dos visitantes, em gol de pênalti de Ramón.

A equipe perdeu muitas oportunidades de gol e encerrou a pré-temporada com dois empates. Antes da Ponte Preta, o Palmeiras havia empatado em 2 a 2 com a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC). O próximo compromisso já é válido pelo Campeonato Paulista. A estreia será neste domingo, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, contra o Botafogo.

O volante afirmou que mesmo com os tropeços na pré-temporada, o Palmeiras não pode ser cobrado de forma excessiva pela torcida. "Ainda é um pouco cedo para avaliar, dar um parecer", afirmou. "No meu caso, estou em uma posição um pouco diferente do que fazia no ano passado, então estou me adaptando ainda. Tenho mais liberdade de entrar na área e fazer jogadas ofensivas", explicou.