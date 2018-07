Após empréstimo, Weldinho é reintegrado ao Palmeiras

Com 23 anos, Weldinho ainda busca conquistar seu espaço no elenco palmeirense. Revelado pelo Paulista, ele era reserva do Corinthians quando foi contratado no começo do ano passado pelo Palmeiras. Mas, como não conseguiu emplacar uma sequência de jogos na época e era pouco aproveitado, acabou sendo emprestado.

Agora, Weldinho passa a ser mais uma opção para o recém-contratado técnico argentino Ricardo Gareca no elenco palmeirense. Atualmente, o lateral-direito titular do Palmeiras é Wendel, enquanto a diretoria do clube não esconde que, nos últimos tempos, tentou contratar um reforço para a posição, sem ter sucesso.