Após empréstimos, Barcelona vende atacante Deulofeu para o Watford

O Barcelona negociou de vez o atacante Gerard Deulofeu, que vinha passando por diversos períodos de empréstimos nos últimos anos. O clube catalão vendeu o jogador para o Watford, que disputa o Campeonato Inglês, e receberá 13 milhões de euros (cerca de R$ 56 milhões) pelo jogador.

Há a possibilidade ainda de um acréscimo de 4,7 milhões de euros (R$ 20 milhões) no futuro. Além disso, o Barcelona vai receber uma porcentagem de futuras negociações do atleta por ser um dos formadores do atleta. O jogador vai assinar contrato de cinco anos com o novo time.

Deulofeu estava sendo emprestado pelo time catalão desde a segunda metade da temporada europeia. Nos últimos quatro anos, o jogador de 24 anos esteve emprestado a outros três clubes: Sevilla, Milan e Everton. Ele também não emplacou nestes times.

Contratado pelo Barcelona ainda na base, Deulofeu nunca conseguiu se firmar no time. Por isso, alternava períodos de empréstimo e outros de opção no banco de reservas. Mesmo sem uma longa sequência de jogos, o atacante ganhou oportunidades na seleção de base da Espanha e também na principal.