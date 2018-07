Após encerrar jejum, Atlético-MG recebe o Corinthians para embalar no Brasileirão O Atlético Mineiro encerrou um jejum de sete jogos sem vencer na rodada passada, deixou a zona de rebaixamento e agora pretende manter o bom momento para não perder as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro de vista. Por isso, nesta quarta-feira, às 21h45, pela 10.ª rodada, é fundamental uma vitória sobre o Corinthians no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.