Após encerrar jejum, Corinthians encara o Flamengo para tentar confirmar boa fase

O Corinthians terá só pedreira pela frente nestas três últimas rodadas do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O jogo que abre a série, hoje, às 16h, é contra o Flamengo na Neo Química Arena - na sequência enfrentará o Vasco, em São Januário e o Inter, atual vice-líder.

O time rubro-negro ocupa a terceira posição na tabela, com os mesmos 31 pontos do líder Atlético-MG, mas chegará para o clássico desfalcado. Gabigol, Arrascaeta e Rodrigo Caio foram vetados pelo departamento médicos. Everton Ribeiro é dúvida também por lesão e a tendência é que fique fora porque quarta-feira o Flamengo joga pela Libertadores.

Um dos líderes do atual elenco corintiano, o lateral-direito Fagner sabe das dificuldades que o time encontrará, mas acredita que a fase ruim ficou para trás, após a vitória sobre o Athletico-PR, que interrompeu a série de cinco jogos sem vencer.

"Sabemos que a fase ruim não dura para sempre e nem a boa. Precisamos ter tranquilidade. A gente evita de falar para resolver dentro de campo. Temos que crescer na tabela e ir crescendo no momento certo", comentou o jogador.

O lateral também foi questionado sobre quem deve começar entre como titular no gol alvinegro. Cássio vinha sendo questionado pelos torcedores e ficou fora da última partida por suspensão. Walter entrou e foi o principal destaque do jogo.

"Sabemos da qualidade do Walter, do Cássio, mas temos que respeitar a história. Para mim, Cássio é um dos maiores ídolos da história do clube. Se tem que jogar, é o treinador quem decide. Mas tem que respeitar um pouco mais. As críticas nele estão sendo pesadas."

Mancini não revelou quem será o titular. Além disso, o técnico não contará com o atacante Jô por problema muscular. Também não terá Bruno Méndez, suspenso por ter sido expulso na última rodada. Boselli e Marllon entram, respectivamente. Otero e Cantillo voltam a ficar à disposição, depois de retornar de suas seleções. Herói do último jogo, Everaldo pode começar como titular.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS X FLAMENGO

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Marllon e Lucas Piton; Xavier, Ramiro, Ederson (Cantillo), Mateus Vital e Otero; Boselli. Técnico: Vagner Mancini.

FLAMENGO: Hugo Souza; Isla, Thuler, Natan e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia, Vitinho e Gerson; Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Domènec Torrent

ÁRBITRO: Leandro Pedro Vuaden (RS).

LOCAL: Neo Química Arena.

HORÁRIO: 16h.

Na TV: Globo e PPV.