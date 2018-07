Após encerrar jejum, Éder Luís volta a marcar em jogo-treino do Vasco Após encerrar um jejum de dois anos e meio sem gols, na noite de terça-feira, Éder Luís voltou a balançar as redes com a camisa do Vasco. Nesta quarta-feira, ele marcou gol novamente, desta vez em jogo-treino do time carioca, já em preparação para o duelo com o Paysandu, sábado, em São Januário.