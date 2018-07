Após encerrar jejum, Figueirense encara o Flamengo para embalar e sair da degola

Atualmente, o Figueirense ocupa o 18.º lugar com 31 pontos, dois a menos do que o Coritiba, o 16.º. O adversário desta quarta-feira vive momento semelhante, mas na parte de cima da tabela de classificação. Conseguiu vencer na última rodada, acabou com uma sequência de três derrotas consecutivas e está a dois pontos de entrar no G4.

O técnico Hudson Coutinho fechou o último treino do Figueirense antes da partida e não deu pistas sobre a formação titular. Certo apenas é que ele ainda não contará com zagueiro Marquinhos, machucado, e manterá o miolo do setor defensivo com Bruno Alves e Thiago Heleno.

No meio de campo, ele não definiu o substituto de Carlos Alberto, expulso na última partida. O mais provável é que entre Rafael Bastos e não mude muito o estilo de jogo adotado na vitória por 3 a 2 sobre o Goiás, fora de casa. "Treinamos em três situações diferentes e vamos ver qual será utilizada", despistou Hudson Coutinho.