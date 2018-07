Após encerrar jejum, Santa Cruz visita o Santos por novo passo contra a degola

O Santa Cruz voltou a sonhar com a permanência na elite do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Atlético-PR na última rodada e encerrar um jejum de nove jogos sem vitória. Agora, o time pernambucano tenta manter a sequência positiva no duelo deste domingo, às 18h30, contra o Santos, no Pacaembu, pela 26ª rodada da competição.

O triunfo recente não tirou o Santa Cruz na penúltima colocação, mas agora o deixou a seis pontos de deixar a zona de rebaixamento. O cenário ainda está longe de ser positivo, e por isso a equipe não pode nem pensar em deixar de somar pontos na capital paulista.

O técnico Doriva surpreendeu na escalação e deixou o artilheiro do time, Grafite, no banco de reservas. Autor de oito gols no Brasileirão, o jogador ficará como opção entre os suplentes após se recuperar de lesão muscular que o afastou das duas últimas rodadas.

Grafite não vive bom momento e está há 12 partidas sem balançar as redes. Por isso, dará lugar a Bruno Moraes, que marcou nas últimas quatro partidas da equipe. Bruno formará um trio de atacantes com Keno e Pisano.