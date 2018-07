Após encontrar 'time ideal', Atlético-MG tenta embalar contra o Avaí

Depois de encontrar o time ideal, conforme garante o técnico Rogério Micale, o Atlético Mineiro busca iniciar sua reação no Campeonato Brasileiro neste domingo, contra o Avaí, às 11 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 24ª rodada da competição.

A equipe vem oscilando desde o início da temporada, acabou eliminada da Copa do Brasil e da Libertadores, assim como soma apenas 30 pontos no Brasileirão, o que a deixa brigando pelas posições intermediárias da tabela. Mas a expectativa é de que a situação mude após Micale ter encontrado o time ideal.

"Sempre dando ênfase no momento porque futebol é muito momento, estamos procurando ter uma base, é importante para gerar entrosamento. Acho que, quanto mais jogarem juntos, mais consistência vai dando para o modelo de jogo. E, para esse momento, acho que é essa equipe", explica o treinador.

A equipe ideal, assim, é praticamente a mesma que empatou com o Palmeiras na última rodada, por 1 a 1, em Belo Horizonte. A única exceção será a volta de Marcos Rocha, que estava suspenso e retoma o posto na lateral direita.

E, com a repetição do time, Micale avisa que o Atlético Mineiro está pronto para embalar no Brasileirão. "Eu vejo uma resposta positiva dos jogadores, a equipe tem demonstrado isso. A gente quer que isso se torne uma rotina, que a gente ganhe uma regularidade, para que solidifique isso cada vez mais, a gente adquira confiança e a equipe embale."