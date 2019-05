Após enfarte, goleiro Casillas vê mulher lutar contra câncer no ovário

A jornalista Sara Carbonero, esposa do goleiro espanhol Iker Casillas, anunciou nesta terça-feira ter passado por cirurgia por causa de um tumor maligno de ovário e precisará ser submetida a tratamento nos próximos meses.

"Quando ainda não havíamos nos recuperado de um susto, a vida voltou a nos surpreender. Desta vez coube a mim, com essa dura palavra de seis letras que ainda me custa escrever. Há alguns dias, em um exame de rotina, os médicos detectaram um tumor maligno de ovário e fui operada", relatou Sara através de seu perfil no Instagram.

O susto em questão foi o infarto do miocárdio sofrido pelo marido durante um treino do Porto no dia 1º deste mês. Casillas, que ontem completou 38 anos, ainda está em fase de recuperação e não sabe se voltará a jogar futebol.

"Tudo deu muito certo. Com sorte, o retiramos muito a tempo, mas ainda me ficam alguns meses de luta enquanto sigo o tratamento correspondente. Estou tranquila e confiante de que tudo dará certo. Seis que o caminho será duro, mas também que terá um final feliz. Conto com o apoio da minha família e amigos e com uma grande equipe médica", escreveu a jornalista.