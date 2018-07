Após entrar e decidir o clássico, Cleiton Xavier rejeita rótulo de herói

Cleiton Xavier saiu do banco de reservas para mudar o clássico. Mas ainda assim ele rejeitou rótulo de herói do jogo. O veterano meia preferiu enaltecer o grupo todo, as mudanças do técnico Cuca, e sugeriu que o Palmeiras está no caminho certo após a vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, neste domingo, no Allianz Parque.

"Não fui o herói do jogo. Herói foi o time do Palmeiras, que fez um grande segundo tempo hoje. O Cuca pediu para eu ganhar o meio de campo e entrar na área para ajudar o atacante. É importante, estou feliz em retribuir o carinho da torcida. Esse gol coroou tudo isso", disse o jogador.

O gol mostrou o lado sereno e tranquilo de Cleiton Xavier. Ele percebeu que a jogada que culminou com o chute de Moisés poderia dar rebote. E deu certo. O goleiro do Corinthians, Walter, não segurou a bola e Cleiton, de cabeça, fez o gol que definiu o jogo, aos 2 minutos do segundo tempo.

"Fui muito feliz no lance. Eu esperei e estava no lugar certo, na hora certa", afirmou Cleiton Xavier. "Lá na Ucrânia eu fiz alguns gols de cabeça, mas aqui acho que fazia tempo", disse.

Cleiton recebeu as orientações de Cuca nos vestiários, no intervalo, quando soube que iria entrar no segundo tempo. A ideia era dar mais força ao meio de campo e liberar os atacantes.

"Mostramos o que já sabíamos, o que Cuca vem pedindo. Sabemos que o grupo tem qualidade. Espero que seja assim até o final", disse Cleiton Xavier, que fez apenas seu sétimo jogo na temporada desde que se recuperou de uma lesão na panturrilha neste ano.

Apesar da vitória e da vice-liderança no Brasileiro, Cleiton Xavier e os outros jogadores do Palmeiras preferem controlar a euforia e evitar falar em título. Segundo eles, o campeonato está só no começo: "Tivemos boas atuações hoje e também contra o Grêmio. Nós estamos no caminho certo, mas ainda não ganhamos nada", afirmou Dudu, que saiu de campo ovacionado pela torcida.

Já o zagueiro Edu Dracena pediu para o time manter os pés no chão. "Foi uma bela vitória, para buscarmos a liderança na próxima rodada", afirmou.