Após entrar para a degola, Vitória busca reabilitação contra o embalado Flamengo

Depois de perder para o Atlético Mineiro e entrar para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Vitória busca a reabilitação contra o Flamengo neste sábado, às 18h30, no estádio do Barradão, em Salvador, pela 24.ª rodada da competição.

O adversário chega embalado para a partida. Vem de três vitórias consecutivas e briga pela ponta da tabela de classificação - está a apenas três pontos de distância do líder Palmeiras. Enquanto isso, a equipe rubro-negra baiana está na 18.ª colocação com 26 pontos, a um de deixar a degola.

Preocupado com a situação do time na tabela de classificação, o técnico Vagner Mancini espera contar com ao menos dois desfalques da derrota por 2 a 1 para o Atlético, na última quarta-feira. O volante Willian Farias está recuperado de lesão muscular e o atacante Kieza volta de suspensão. O único que deve seguir fora é o zagueiro Victor Ramos, com uma inflamação no pé.

"A gente precisa achar agora os jogadores que estão melhores emocionalmente, pois será um jogo dificílimo. Mas dentro do nosso estádio temos que apresentar esse nível de jogo com força ofensiva para vencer", comentou Vagner Mancini.

Outra novidade que pode aparecer na equipe é o atacante Zé Eduardo, contratado junto ao Al Shaab, dos Emirados Árabes Unidos. O jogador foi regularizado na CBF na última quinta-feira. "Podem esperar de mim muita raça e entrega. Estou muito motivado em ajudar o clube nesta Série A. Vou dar a vida em cada jogo com essa camisa", comentou.