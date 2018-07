Após erro e derrota, corintianos defendem Pedro Henrique

A falha individual do zagueiro Pedro Henrique, que culminou no gol marcado por Cazares, na vitória do Atlético-MG por 2 a 1 sobre o Corinthians, abalou o jovem corintiano, que deixou o gramado do estádio do Mineirão chorando muito e recebeu apoio até dos adversários, como Fred e Robinho. Ao final da partida, os companheiros defenderam o garoto e negaram que a derrota foi por sua culpa.

“Eu sou canhoto e me armei para receber a bola de esquerda, mas ela veio curta e não deu tempo de chegar. Erro de jogo, acontece e não dá para culpar o Pedro. A culpa não é do moleque, que vem jogando bem e nos ajudando bastante. Próximo jogo ele estará 100% e vai nos ajudar muito. Não é porque aconteceu o gol que vamos perder a confiança nele. Essas coisas acontecem. Na vitória ou na derrota a gente joga junto”, disse o goleiro Cássio, em entrevista à Rádio Globo.

O lateral-esquerdo Uendel também preferiu destacar a boa atuação de Pedro Henrique e minimizou sua falha. “A gente sabe o momento difícil que ele está passando pelo erro e por ser menino acaba sentindo mais, mas não tiro a grande partida que ele fez. Vamos dar toda força para ele, pois tem muito crédito com a gente e o Pedro tem um potencial muito grande”, explicou o lateral.

Ao final da partida, o defensor saiu de campo sendo amparado pelos companheiros e não parou para dar entrevistas. Para o atacante Lucca, o fato do time ter se distraído por alguns minutos, foi um problema muito maior do que o erro de Pedro Henrique. “O jogo estava se desenhando bom para a gente e nos desconcentramos. Jogar contra equipe forte é assim, você acaba sendo penalizado. Jogamos uns dez ou 15 minutos abaixo e agora não adianta lamentar. É jogar em casa, com o apoio do torcedor e buscar a vitória”, resumiu.

O Corinthians volta a campo no sábado para enfrentar o Santa Cruz às 21h, no Itaquerão. Com o resultado desta quarta, o time alvinegro se manteve com 16 pontos e viu a diferença para o líder Palmeiras abrir em seis pontos.